Газизов — о назначении гендиректором махачкалинского «Динамо»: «Во вторник все узнаете»

Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал новости по поводу возможного назначения на руководящую должность в махачкалинское «Динамо».

«Когда я официально займу должность в махачкалинском «Динамо»? Думаю, во вторник вы все узнаете», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Газизов уже приступил к работе в клубе.

В минувшем сезоне махачкалинская команда заняла 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.