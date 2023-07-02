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Сегодня, 19:33

Газизов — о назначении гендиректором махачкалинского «Динамо»: «Во вторник все узнаете»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал новости по поводу возможного назначения на руководящую должность в махачкалинское «Динамо».

«Когда я официально займу должность в махачкалинском «Динамо»? Думаю, во вторник вы все узнаете», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Газизов уже приступил к работе в клубе.

В минувшем сезоне махачкалинская команда заняла 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-vo-vtornik-vse-uznayete-shamil-gazizov-o-naznachenii-gendirektorom-makhachkalinskogo-dinamo
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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