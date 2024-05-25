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Сегодня, 17:19

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Работа по усилению команды уже ведется, новички будут»

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что работа по усилению команды в летнее трансферное окно уже ведется.

«Глобальных изменений у нас не будет, костяк команды сто процентов сохранится. Но также мы добавим несколько игроков, работа уже ведется», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В субботу, 25 мая, «Динамо» уступило «Алании» (0:2) в заключительном матче сезона. Однако команда из Махачкалы заняла второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги (61 очко) и будет выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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