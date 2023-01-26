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Сегодня, 17:47

Газизов считает закрытым вопросом переход Голубева в «Рубин»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что, вероятно, переход полузащитника Артема Голубева в «Рубин» не состоится.

«Мы ответили, дали согласие. Дальше переговоры зависят не от нас. Клуб должен общаться напрямую с футболистом. Но на какой стадии они находятся — не знаю. Учитывая, что Артем сейчас остается у нас, думаю, вопрос закрыт», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

23-летний футболист выступает за «Уфу» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Всего Голубев провел за уфимский клуб 96 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-my-davali-soglasie-na-perehod-golubeva-v-rubin-no-dumayu-vopros-zakry-t/
Артем Голубев
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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