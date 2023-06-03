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Сегодня, 17:40

Газизов сообщил, что по всей вертикали «Уфы» будут большие изменения

Алина Савинова
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о вылете команды из первой лиги.

«Сегодня был на фанатской трибуне, разговаривал с болельщиками, попросил у них прощения за результат команды. Но иногда надо поддержать и в такой ситуации. Будем работать дальше. Школа есть. Правда, не знаю пока, в каком виде все будет. Команде я сегодня сказал: личности есть, а команды не получилось. Надо переживать эту историю. Не мы первые, не мы последние», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Также он отметил, что клуб ждут большие изменения.

«Очень большие изменения будут по всей вертикали клуба», — добавил гендиректор.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Клуб из Уфы занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 32 очка, и вылетел во вторую лигу. Команду возглавляет Арслан Халимбеков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-po-vsej-vertikali-ufy-budut-bol-shie-izmeneniya/
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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