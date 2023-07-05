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Сегодня, 17:05

Газизов стал генеральным директором махачкалинского «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил «СЭ» о подписании контракта с экс-генеральным директором «Спартака» и «Уфы» Шамилем Газизовым.

«Сегодня Шамиль Камилович подписал контракт с нашим клубом. Да здравствует футбол! Срок контракта? Безграничный!», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 2023 года 54-летний специалист подал в отставку.

В сезоне-2022/23 махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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