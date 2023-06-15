Газизов заявил, что готовится к новому вызову

Бывший гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что дорабатывает последние дни в «Уфе», после чего будет готов к новому вызову.

«Пока дорабатываю, передаю дела, освобожусь только числа 18-го. Свободного времени, может, и стало чуть больше, но я же все равно футболом занимаюсь. Сериалы не смотрю, книжек новых, к сожалению, тоже не прочитал — признаюсь честно. У меня обычный рабочий день, готовлюсь к новому вызову. Но конкретно комментировать не хотел бы, скажу только, что вызов есть. Я никогда выбор не делаю. Всегда думаю над первым предложением, которое у меня есть. Мне несерьезно говорить, что у меня еще много предложений, это некрасиво выглядит. Предложение одно, я для себя все решил», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.