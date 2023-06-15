Газизов заявил, что не может ничего комментировать о работе в «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который в ближайшее время освободит свое кресло, не стал раскрывать информацию о возможной работе в махачкалинском «Динамо».

«До понедельника еще работаю в «Уфе», передаю дела. Так что до конца недели не могу ничего комментировать о работе в «Динамо», — приводит слова Газизова Sport24.

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.

«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/23 первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.