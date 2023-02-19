Газизов заявил, что Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой» не из-за финансового вопроса

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что нападающий Роман Павлюченко решил не подписывать контракт с уфимским клубом.

«Это его решение. Он все объяснил. Я как руководитель хотел заключить контракт, мы пытались. Он сделал выводы как профессионал, как игрок. Меньше всего вопросов было по финансам. Это вопрос лично его желания. Он большой молодец, для него деньги не были приоритетом», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

2 февраля 41-летний форвард сообщил, что может подписать соглашение с клубом на один матч и принять участие в игре уфимцев в FONBET Кубке России против «Ахмата». Однако позже футболист отказался от этой идеи.

Павлюченко объявил о завершении карьеры игрока в октябре 2022 года.