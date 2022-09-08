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8 сентября, 13:34

Газизов: «Финансовое положение «Уфы» нестабильно. Ставить задачу выхода в РПЛ не имеет смысла»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова о финансовом положении клуба.

Ранее генеральный директор «Уфы» в интервью «РБ-Спорт» заявил, что главная цель на текущий сезон — сохранение клуба.

«Буквально скоро мы узнаем, что происходит с финансами в клубе. Возникает просто ряд вопросов. Финансовое положение «Уфы» нестабильно. Ставить задачу выхода в РПЛ в такой ситуации не имеет смысла. Ожидание решения главы республики? Нет, мы просто работаем», — сказал Газизов «СЭ».

После 8 туров в Первой лиге «Уфа» занимает 15 место, имея в активе 8 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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