Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:34

Газизов: «В следующем сезоне нас точно не стоит ждать в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о процессе решения финансовых проблем в клубе.

«Финансовая ситуация в клубе потихоньку устаканивается. Это обычная история в последнее время. У нас остается долг перед региональным фондом – 100 миллионов. Мы пока не решили этот вопрос, а так – двигаемся. В следующем сезоне в РПЛ нас точно не стоит ждать: мы хотели планировать, просто не получается. Может, на следующий год.

У нас хорошая команда, ее надо сохранить. С ней можно штурмовать определенные вершины. Надолго задерживаться в Первой лиге мы не собираемся», – цитирует Газизова Sport24.

После 24 туров «Уфа» с 21 очком занимает 16 место в первой лиге. В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-31-gazizov-finansovaya-situatsiya-v-ufe-ustakanivayetsya-no-zhdat-nas-v-rpl-v-sleduyushchem-sezone-tochno-ne-stoit
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
Обсудить
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков ответил на вопрос о возможном включении крымских клубов в ФНЛ