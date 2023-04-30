Газизов заявил, что в «Уфе» прикладываются все усилия для сохранения жизни клуба

Сегодня, 17:47
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе прикладывают все усилия, чтобы команда продолжила существование в следующем сезоне.
— Пока по сборам понимания нет. Когда закончится чемпионат, там все будет ясно, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.
— В следующем сезоне «Уфа» продолжит существование?
— Мы вместе стараемся все сделать ради этого.
По итогам 29 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, находясь в зоне вылета.
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