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Сегодня, 17:47

Газизов заявил, что в «Уфе» прикладываются все усилия для сохранения жизни клуба

Алина Савинова
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе прикладывают все усилия, чтобы команда продолжила существование в следующем сезоне.

— Пока по сборам понимания нет. Когда закончится чемпионат, там все будет ясно, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

— В следующем сезоне «Уфа» продолжит существование?

— Мы вместе стараемся все сделать ради этого.

По итогам 29 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, находясь в зоне вылета.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-staraemsya-sdelat-vse-chtoby-ufa-prodolzhila-sushhestvovanie-v-sleduyushhem-sezone/
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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