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Сегодня, 12:35

Газзаев покинул пост главного тренера «Родины»

Алина Савинова
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«Родина» сообщила, что Владимир Газзаев принял решение покинуть пост главного тренера московской команды.

«Родина» в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела. Желаем новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» — говорится в заявлении клуба.

Газзаев возглавил «Родину» в июне этого года. Под его руководством команда провела 8 матчей, дважды одержав победу, потерпев одно поражение и пять раз сыграв вничью.

 

Источник: https://t.me/fcrodinamoscow/15986
Футбол
ФК Родина
Владимир Газзаев
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