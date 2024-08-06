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Сегодня, 21:41

Гбамбле может перейти из «Торпедо» в «Шинник»

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22-летний нападающий «Торпедо» Нене Гбамбле может продолжить карьеру в «Шиннике», сообщает Metaratings.ru

По информации издания, «Шинник» — один вариантов для аренды вингера, с которым в московском клубе отказался работать главный тренер Олег Кононов. Конфликт произошел из-за высказываний агента Дмитрия Селюка в адрес другого легионера «Торпедо» — колумбийца Вилинтона Апонсе. Ситуация не изменилась, хотя по условиям контракта приобретенный у «Ахмата» игрок тренируется с «черно-белыми».

Гбамбле выступал за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из «Целе». На счету футболиста гол и результативная передача в 15 матчах за грозненский клуб.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
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