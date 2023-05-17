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17 мая, 17:59

Гендир «Алании» прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Алании&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Алания&quot;
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ.

«Официального обращения пока не получили. Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали все-таки лицензию. Потому что команда по спортивному принципу занимает нужное место, и, соответственно, мы хотим попасть в РПЛ. Мы уже не первый раз занимает положенное место. Клуб готов. Да, мы понимаем, что нет стадиона, но он строится. По срокам не успеваем. Но если есть возможности, в виде исключения, будем просить РФС, чтобы нам дали право сыграть стыковые матчи», — приводит слова Сиукаева Sport24.

После 31 матча «Алания» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Лидирует — «Балтика» (64 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-gendirektor-alanii-ob-otkaze-vydachi-litsenzii-budem-prosit-rfs-chtoby-nam-dali-pravo-sygrat-stykovyye-matchi
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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