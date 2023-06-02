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Сегодня, 17:24

Гендир «Рубина» Айбатов отреагировал на слухи о приглашении тренера Осинькина

Алина Савинова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал слухи о приглашении Игоря Осинькина на пост главного тренера казанского клуба.

«Пять минут назад разговаривал с Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] по рабочим вопросам. Нам с ним на тот момент ничего не было известно о кандидатуре Игоря Осинькина на пост главного тренера «Рубина». Если честно, даже не читал об этом. Конечно, мы не ищем замену Рахимову», — цитирует Айбатова Sport24.

«Рубин» за тур до конца гарантировал себе первое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем сезоне казанцы выступят в РПЛ. С апреля команду возглавляет Рашид Рахимов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-gendir-rubina-otreagiroval-na-slukhi-o-priglashenii-trenera-osinkina-tolko-chto-razgovarival-s-rakhimovym
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Игорь Осинькин
0
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