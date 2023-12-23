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Сегодня, 11:45

Гендиректор «Арсенала» заявил об отсутствии задержек в зарплатах перед футболистами

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов в разговоре с «СЭ» заявил, что у клуба нет задержек перед сотрудниками и футболистами в выплатах зарплаты и премиальных.

«Все в рабочем режиме, все выплачивается вовремя. Задержек в зарплатах и премиальных у нас нет», — сказал Зотов «СЭ».

Также руководитель отметил, что главной целью тульского клуба в нынешнем сезоне является возвращение в РПЛ.

После 20 туров «Арсенал» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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