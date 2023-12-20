Гендиректор «Арсенала» Зотов: «Надеюсь, что клуб и стадион готовы к выходу в РПЛ»

Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов ответил на вопрос о готовности инфраструктуры клуба к выступлению в РПЛ.

«Надеюсь, что клуб и стадион готовы к выходу в РПЛ. У нас есть планы по небольшому ремонту арены. Свои предложения руководителю правления я предоставил, поэтому посмотрим. Это уже будет зависеть не от меня, потому что сами понимаете, какая ситуация в стране. Будем находить возможности. У «Арсенала» есть задача развиваться и как клубу, и как спортивной единице», — приводит слова Зотова Sport24.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» из Махачкалы на 2 очка.