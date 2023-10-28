Гендиректор «Арсенала» Зотов рассказал, что дела у клуба налаживаются

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов рассказал о работе в клубе.

«Как дела у клуба? Налаживаются. Рисунок игры стабилизировался, состав тоже. В целом, я доволен тем, как идет работа, параллельно мы начинали небольшую перестройку или скорее настройку внутри клуба. В том числе в плане работы офиса клуба. Сейчас будем более активно работать с нынешними и новыми спонсорами. В общем, люди привыкают ко мне, а я к ним», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 16 матчах. Лидирует — «Алания» (29 очков в 16 матчах).

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