Гендиректор «Арсенала» Зотов рассказал, что дела у клуба налаживаются

Сегодня, 13:34
Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов рассказал о работе в клубе.
«Как дела у клуба? Налаживаются. Рисунок игры стабилизировался, состав тоже. В целом, я доволен тем, как идет работа, параллельно мы начинали небольшую перестройку или скорее настройку внутри клуба. В том числе в плане работы офиса клуба. Сейчас будем более активно работать с нынешними и новыми спонсорами. В общем, люди привыкают ко мне, а я к ним», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».
«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 16 матчах. Лидирует — «Алания» (29 очков в 16 матчах).
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