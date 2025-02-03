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Сегодня, 20:32

Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Хиль — игрок высокого класса, с большим мастерством»

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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал трансфер нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля усилием под РПЛ.

«Трансфер Брайана Хиля — это усиление под РПЛ? Да. Время покажет, но на сборах и на тренировках видно, что это игрок высокого класса, с большим мастерством и самоотдачей. Я уверен, что это хороший игрок и что он нам очень сильно поможет. Ожидаются ли еще трансферы? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

23-летний нападающий сборной Сальвадора перешел в калининградскую команду из «Депортес Толима», подписав контракт до 2029 года. За предыдущую команду он провел 73 матча, в которых забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 800 тысяч евро.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 45 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
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