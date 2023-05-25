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Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Планируем усиливаться, но не хотим делать это за счет «сбитых летчиков»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался об усилении команды в преддверии следующего сезона РПЛ.

«Однозначно, мы понимаем, что может быть очень сложно. Но не хотим быть командой-лифтом. Анализируем все, много разговариваем с коллегами из других клубов. Планируем усиливаться, но не хотим делать это за счет «сбитых летчиков», так называемых «профессиональных победителей первой лиги». Ведь как все работает? Хочешь выйти — вот группа футболистов, они отлично справятся с задачей. Но в РПЛ их уже не будет, они вернутся поднимать другие команды. Зато клуб наберет «чемпионов по удержанию в РПЛ». Это не случай «Балтики», — приводит «Спорт День за Днем» слова Волженкина.

«Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. На данный момент калининградский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 64 очка в 32 турах. Команду возглавляет Сергей Игнашевич.

Источник: https://m-kgd.sportsdaily.ru/articles/gendirektor-baltiki-kirill-volzhenkin-nam-ne-nuzhny-sbitye-letchiki-ni-na-pole-ni-v-razdevalke
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