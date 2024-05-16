Гендиректор «Енисея» Федосеев: «По словам футболистов, у них вымогали деньги»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном вымогательстве денег у защитников команды Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина, а также нападающего Андрея Окладникова.

— Хозин заявил, что у футболистов вымогали деньги. Это так?

— По словам наших футболистов, это действительно так.

В среду, 15 мая, появилась информация, что Хозин, Бардыбахин и Окладников устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка». По словам женщины, ставшей участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. Из-за этого отдыхающие вызвали Росгвардию, которой не удалось усмирить игроков.