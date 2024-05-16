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Сегодня, 14:02

Гендиректор «Енисея» Федосеев: «По словам футболистов, у них вымогали деньги»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном вымогательстве денег у защитников команды Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина, а также нападающего Андрея Окладникова.

— Хозин заявил, что у футболистов вымогали деньги. Это так?
— По словам наших футболистов, это действительно так.

В среду, 15 мая, появилась информация, что Хозин, Бардыбахин и Окладников устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка». По словам женщины, ставшей участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. Из-за этого отдыхающие вызвали Росгвардию, которой не удалось усмирить игроков.

Футболисты &laquo;Енисея&raquo; Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин. «Они предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело». Футболисты «Енисея» устроили драку с семьей из Красноярска

Первая лига
ФК Енисей
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