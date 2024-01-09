Гендиректор «Енисея» — о слухах про Мостового: «Интересны Карпин, Каррера и Хенесс»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в шутку отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером команды может стать экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

«Лично мне, как кандидату на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», — приводит слова Федосеева «РБ Спорт».

О возможном назначении Мостового в «Енисей» 8 января сообщал matchtv.ru.

После 10 туров «Енисей» с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.