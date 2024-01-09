Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:27

Гендиректор «Енисея» — о слухах про Мостового: «Интересны Карпин, Каррера и Хенесс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в шутку отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером команды может стать экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

«Лично мне, как кандидату на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», — приводит слова Федосеева «РБ Спорт».

О возможном назначении Мостового в «Енисей» 8 января сообщал matchtv.ru.

После 10 туров «Енисей» с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Енисей
0
Читайте также
Великий Дзгоев отчитал дагестанскую публику за то, что она не встала под гимн СССР. КГБ сделал ему выговор
Гуру боевого самбо Чугреев поделился историями о братьях Емельяненко, Хабибе и Махачеве
В Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца
Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда Сухум – Москва
Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении бросившего младенца в снег блогера
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гаджиев оценил возможный уход Бердыева в сборную Азербайджана