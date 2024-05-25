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Сегодня, 17:12

Оленев — о перспективах «Химок» в РПЛ: «У нас есть все шансы войти в десятку»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился эмоциями от выхода клуба в РПЛ.

«Хочу поздравить всех тех, кто в течение сезона поддерживал команду, — наших болельщиков. Хочу подчеркнуть важность работы тренерского штаба и Андрея Талалаева в особенности. Он вложил в этот результат весь свой профессионализм. Этот высокий результат работы каждого члена большой команды, каждого игрока, администраторов, сотрудников медицинского штаба. Конечно же, нашего инвестора, от поддержки которого зависит жизнь клуба и существование команды», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Оленева.

Также он оценил перспективы подмосковной команды в лиге сильнейших.

«Думаю, у нас есть все шансы войти в десятку. Встречи в рамках Кубка показали высокий потенциал команды», — добавил гендиректор.

По итогам сезона «Химки» набрали 66 очков за 34 матча. Команда вернулась в РПЛ спустя год после вылета в первую лигу.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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