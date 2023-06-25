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Сегодня, 14:34

Гендиректор «Ленинградца» Левит: «Тратить на покупку игрока 30-50 миллионов в первой лиге — абсурд»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит высказался о том, что все новички пришли в клуб в качестве свободных агентов.

«Я знаю, что и во второй лиге клубы покупают игроков. Для меня это нонсенс. Считаю, так не должно происходить. Даже на уровне первой лиги можно комплектоваться, не выплачивая баснословных сумм. Конечно, если за кого-то потребуется относительно небольшая компенсация, мы ее заплатим. Но выкладывать 20,30, 50 миллионов за игрока... Может, только те, кто ставит задачу выхода в РПЛ, могут себе такое позволить. Для остальных клубов — это абсурд и выброшенные деньги, на мой взгляд», — приводит «РБ Спорт» слова Левита.

В «Ленинградец» перешли полузащитники Максим Левин, Сергей Ильин, защитник Андрей Хитяев, а также экс-защитник «Локомотива» Максим Беляев. Со следующего сезона команда будет выступать в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-leningradtsa-tratit-na-pokupku-igroka-30-50-millionov-v-pervoj-lige-absurd-i-vy-broshenny-e-den-gi/
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