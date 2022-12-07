Гендиректор «Рубина» Сайманов может покинуть свой пост в ближайшее время

По информации «СЭ», генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост.

Ходят слухи, что работой Сайманова недовольны «люди наверху» и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время.

Сайманов занимает этот пост с 2018 года.

Казанский клуб после 20 туров занимает третье место в первой лиге.