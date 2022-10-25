Гендиректор «Севастополя» рассказал, когда ФНЛ включит крымские клубы в свой состав

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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалов сообщил, когда Футбольная национальная лига (ФНЛ) включит крымские клубы в свой состав.
«Наиль Измайлов приезжал в Крым. Я встречался и общался с ним. Он уже понимает, в какой ситуации мы находимся, познакомился с людьми, присутствовал на их матчах. Последний раз мы с ним виделись 12 октября в Ялте на игре «Рубина Ялты» и «Севастополя». Измайлов заверил, что работа над принятием клубов ведется. Осталось решить технические вопросы. Самое важное сейчас — получить документы, необходимые для лицензирования», — заявил Чалов RT.
24 октября зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что у футбольных команд Севастополя и Крыма будет возможность принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.
Президент ФНЛ Измайлов рассказал подробности об интеграции крымских клубов в российские соревнования
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования