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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:47

Гендиректор «Шинника» Хайрулин поделился мнением о Гогуа

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал, что думает защитнике Седрике Гогуа.

— Когда нам предложили Гогуа, было много негативной информации. Это всё неправда. По спортивной части он очень сильно нам помог, чтобы мы заняли 7-е место. Во время подготовки к играм он отличался профессионализмом.

Я бы хотел, чтобы он остался у нас. Гогуа — футболист высокого уровня. Ему надо играть уровнем выше.

— Гогуа уходит в «Химки»?

— Он сейчас на сборах с «Химками», и, скорее всего, они его заберут. Если вдруг не получится, «Шинник» всегда ему рад, — цитирует Хайрулина Legalbet

29 июня стало известно, что Гогуа тренируется с подмосковными «Химками».

В сезоне-2023/24 он провел за «Шинник» 11 матчей в Мелбет-Первой лиге и не отличился результативным действиями.

Источник: https://legalbet.ru/news/gendirektor-shinnika-gogua-nas-ni-razu-ne-podvyol-mi/
Седрик Гогуа
ФК Химки
ФК Шинник
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