Гендиректор «Шинника» рассказал о повреждениях футболистов после инцидента в Турции

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что футболисты ярославского клуба не получили существенных повреждений после конфликта с игроками украинского клуба «Минай».

«Артем Семейкин — самый главный пострадавший. Писали, что у него сотрясение мозга, а он вчера нормально давал интервью. У него было повреждение мягких тканей лица, гематома — и все. У остальных еще проще повреждения», — приводит слова Кулакова ТАСС.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.