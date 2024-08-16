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Сегодня, 11:37

Генеральный директор «Сочи» — об аренде Писарского: «Он должен хорошо войти в наш футбол и начать забивать»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» переход нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского в сочинский клуб на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Мы считаем, что он должен хорошо войти в наш футбол и начать забивать. Сейчас у нас номинально один нападающий в команде. Нам был необходим еще один футболист на эту позицию. Это будет аренда с правом выкупа», — сказал Рубашко «СЭ».

Нападающий перешел в самарский клуб в январе 2023 года. С того момента 28-летний форвард провел за «Крылья» 40 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Писарского с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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