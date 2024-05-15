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Сегодня, 11:35

Гендиректор тульского «Арсенала» Зотов — о задолженности перед Деспотовичем: «История немного преувеличена»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов прокомментировал «СЭ» задолженность клуба перед нападающим Джордже Деспотовичем.

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что у клуба большой долг перед сербским футболистом, который покинул команду летом 2023 года и выиграл спор с «Арсеналом» через ФИФА. В 2022-м туляки подписали трехлетний контракт с игроком с зарплатой порядка 135 миллионов рублей за сезон.

«Задолженность перед Джордже Деспотовичем решается. Я постоянно на связи с его юристами. И эта история немного преувеличена», — сказал Зотов «СЭ».

На данный момент «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 51 очко в 31 матче.

Джордже Деспотович
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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