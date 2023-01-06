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Сегодня, 13:27

Газизов: «Было бы шикарно назвать стадион в Уфе в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал идею переименовать стадион «Нефтяник» в честь Пеле.

«Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты, — цитирует «РБ Спорт» Газизова. — Стадион «Нефтяник» не дотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион? Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал переименовать как минимум один стадион в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Источник: РБ Спорт
Пеле
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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