Газизов: «Было бы шикарно назвать стадион в Уфе в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал идею переименовать стадион «Нефтяник» в честь Пеле.

«Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты, — цитирует «РБ Спорт» Газизова. — Стадион «Нефтяник» не дотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион? Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал переименовать как минимум один стадион в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).