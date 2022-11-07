«При действующем контракте с нами он перешел в тайский клуб». Гендир «Арсенала» отреагировал на претензии Чаушича

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «СЭ» внес ясность в ситуацию с бывшим полузащитником тульской команды Гораном Чаушичем и ответил на его претензии о задолженности по зарплате.

Ранее в интервью Metaratings.ru сербский футболист заявил, что ему не заплатили последнюю зарплату, в связи с чем он решил обратиться в суд.

— На прошлой неделе с критикой в ваш адрес выступил полузащитник Горан Чаушич, который несколько сезонов провел в «Арсенале», а сейчас играет в Таиланде. По его словам, тульский клуб остался должен ему зарплату за один месяц. Что можете ответить Чаушичу?

— В целом хорошее интервью. Желаем ему удачи в новом клубе. Однако говоря об уходе из «Арсенала» Горан, видимо, подзабыл некоторые моменты или посчитал их незначительными. Необходимо внести ясность. Дело в том, что его контракт с «Арсеналом» заканчивался 30 июня 2022 года, из Тулы он уехал 21 мая, — рассказал «СЭ» Балашов. — 15 июня команда собралась на сбор для подготовки к новому сезону, футболисту заранее было отправлено письмо с просьбой явиться в клуб, продолжить работу или заниматься вопросом прекращения отношений.

Но Чаушич к тому времени уже подписал контракт с тайским клубом и 20 июня провел за него первый матч. При действующем, напомню, контракте с «Арсеналом». Как такое возможно? Более абсурдную ситуацию представить сложно.

— Зачем тогда Чаушич обратился в спортивные судебные инстанции и вынес эту историю в публичную плоскость?

— Сложно сказать, этот вопрос нужно задавать ему. Горан хороший парень, но что касается окончания его взаимоотношений с нашим клубом, то с неприглядной стороны он выставляет только себя и никого больше. Надеюсь, для него не будет никаких последствий за то, что имея действующее соглашение с одним клубом, он подписал еще один контракт и играл за другую команду. Мы желаем успешной карьеры Горану.

— Были ли какие-то попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке?

— Да. Уже после окончания контракта на связь с клубом выходил его агент с предложением договориться и выплатить хотя бы часть суммы за июнь. Естественно, мы отказались от этого. Горану выплачена сумма по его фактическому нахождению в клубе по 22 мая 2022 года включительно.

Обсуждать выплату июньской зарплаты даже нелогично. Не считаем, что у нас перед ним есть задолженности.

А его разочарование... Мы тоже во многом разочарованы итогами сезона-2021/22.