Генеральный директор «Черноморца» опроверг конфликт с болельщиками из-за подорожания сезонных абонементов

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко опроверг конфликт с болельщиками из-за подорожания сезонных абонементов.

«У нас с болельщиками все в порядке. Нас все поддерживают, а сомнительную историю раздул один человек в Telegram-канале, не хочу его рекламировать. Товарищ Смирнов писал всякие гадости и доносил ложную информацию по ценам на сезонные абонементы. Он даже не наш болельщик и конфликтует с другими клубами. Детские абонементы на 17 игр стоят 500 рублей, студенческие и на фанатский сектор по 1000 рублей. На центре легендарное место организации «Синий Туман» стоит 10 000 рублей. Какой-то провокатор хочет получить лучшие места на стадионе за 50 рублей. Это неправильно. С выходом в Футбольную национальную лигу клуб хочет зарабатывать и стать самостоятельным, и ни сидеть на шее у губернатора. Для этого мы улучшили условия на стадионе, появились новые кресла, в VIP-зоне можно смотреть матчи по мониторам. К нам приезжала не одна комиссия на проверку. Для болельщиков делаем различные развлечения у стадиона, в городе, чтобы в день матча был настоящий праздник. Почему мы не пускаем всех болельщиков на открытую тренировку? Это тоже ложь! Все владельцы абонементов, любой категории могут посещать открытые тренировки «Черноморца» и контрольные игры в межсезонье», — приводит слова Климко Life.ru.

«Черноморец» обеспечил себе участие в Первой лиге в сезоне-2023/24, команда заняла первое место в группе 1 Второй лиги.