Генеральный директор «Ленинградца» рассказал, почему испортился газон на «Петровском»

Игорь Левит, генеральный директор «Ленинградца», вышедшего в Первую лигу, рассказал, где команда планирует проводить домашние матчи и почему испортилось поле «Петровского», на котором клуб из Ленобласти играет с мая 2022 года.

«Сложность в том, что Ленинградская область — очень большой регион. Мы знаем, что, когда «Ленинградец» играет на «Петровском», за нас приезжают болеть люди из региона. Поэтому хотим проводить домашние матчи в Ленобласти в какой-то перспективе. Несколько раз команда играла в Рощино, в Тихвине. Когда играли в Тихвине, там собиралось по 3-5 тысяч зрителей на трибунах. Это очень серьезная поддержка. Единственное, далековато туда ехать. Сейчас заканчивается реконструкция стадиона в Гатчине, полным ходом идет реконструкция арены в Рощино. В Ленинградской области есть где играть. Сейчас, когда мы вышли в Первую лигу, интерес болельщиков к команде наверняка возрастет. Ждем их на наших играх, которые будем проводить на «Петровском». Тут действительно играли в регби. В прошлом году на «Петровском» был идеальный газон. Сейчас он активно эксплуатируется, отдается под различные мероприятия, в том числе матчи по регби, поэтому поле в таком виде», — приводит слова Левита «РБ Спорт».

Из-за плохого состояния газона на «Газпром Арену» перенесли ретро-матч легенд «Зенит» — Россия, посвященный 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке УЕФА и завоеванию сборной бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года.