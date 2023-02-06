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Сегодня, 14:54

Гендиректор «Рубина» Айбатов: «Мы не увольняли Наваса, а подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб не увольнял Сесара Наваса.

Айбатов отметил, что сотрудничество с испанским специалистом было прекращено по соглашению сторон.

«Мы не увольняли Сесара Наваса с должности. Мы подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта, которые было подписано двумя сторонами. Я уважаю Сесара Наваса и хорошо с ним общаюсь, но, может быть, им и журналистами эта ситуация была неправильна понята. Я бы с удовольствием с ним встретился и пообщался.

Почему мы сообщили об этом по почте? Все понимают ситуацию. Сесару, как минимум, надо было приехать в Казань. Все нормально, и никаких проблем не было», — приводит Sport24 слова гендиректора «Рубина».

С 2019 года бывший испанский футболист занимал пост директора селекционного отдела казанского клуба.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-gendirektor-rubina-my-ne-uvolnyali-sesara-navasa-a-sovershenno-spokoyno-rasstalis-po-soglasheniyu-storon
Сесар Навас
ФК Рубин (Казань)
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