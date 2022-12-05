Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил ситуацию с долгами клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, в каком состоянии находятся финансы клуба.

Сообщалось, что общая задолженность клуба — 200 миллионов рублей.

«Не хотелось бы комментировать плохие вести. Задолженность есть, мы должны 105 миллионов фонду. Это открытая информация, ее никто не скрывает, и даже идет процесс. Если бы я не верил, что есть надежда на сохранение клуба, я бы этим не занимался», — цитирует Газизова Sport24.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров, набрав 18 очков.