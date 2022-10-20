Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем клуба.

«Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживет до конца сезона? Я оптимист», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Во вторник, 18 октября, появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Ранее Газизов рассказал о сокращении заработных плат в клубе.