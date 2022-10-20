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Сегодня, 20:09

Газизов — о будущем «Уфы»: «Я оптимист»

Газизов ответил на вопрос о будущем «Уфы»
Руслан Минаев

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем клуба.

«Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживет до конца сезона? Я оптимист», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Во вторник, 18 октября, появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Ранее Газизов рассказал о сокращении заработных плат в клубе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-dozhivet-li-ufa-do-kontsa-sezona-ya-optimist/
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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