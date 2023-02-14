Генконсульство России назвало виновных в драке между футболистами в турецком отеле

В генеральном консульстве РФ в Анталье заявили, что конфликт между представителями «Шинника» и «Миная» в турецком отеле спровоцировало поведение украинской стороны.

Генконсульство подтвердило, что в понедельник вечером в отеле Royal Seginus произошел конфликт между представителями ярославского «Шинника» и украинскими спортсменами «Миная», находящимися на сборах в Турции.

«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны. После возникшей потасовки вызвали наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка», — приводит слова представителя генконсульства РФ РИА «Новости».

По словам источника конфликт признали исчерпанным, в связи с отсутствием претензий с обеих сторон.

«В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт признали исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались», — заявили в генконсульстве.

Дипломаты отметили, что во избежание повторения подобных ситуаций руководство гостиницы и принимающая сторона, обеспечивающая логистическое содействие команде «Шинник» в Турции, приняли решение о переселении российских и украинских спортсменов в разные отели.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.