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Сегодня, 19:10

Геркус исключил возвращение в «Торпедо»: «У болельщиков я ассоциируюсь с «Локомотивом»

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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в структуру автозаводцев.

«Нет-нет, это исключено. Это не секрет, что часть болельщиков не очень хорошо меня воспринимала. Активная часть болельщиков «Торпедо» находится все еще в ярких переживаниях по поводу вражды с «Локомотивом». Они не могли мне этого простить, забыть. Им было неприятно меня видеть внутри клуба. Я у них все еще ассоциируюсь с «Локомотивом». И все мое пребывание было омрачено этой их эмоцией. Была ежедневная напряженность. И когда произошла очередная смена руководства, мне предложили разойтись. Тогда все вздохнули с облегчением», — сказал Геркус «СЭ».

С июля 2022 года функционер занимал пост директора по стратегическому развитию футбольного клуба «Торпедо» Москва. С августа 2022 года — президент клуба.

В марте 2023 года Геркус покинул «Торпедо», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дарик Агаларов

ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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