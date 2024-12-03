Геркус — о назначении Ари в «Торпедо»: «У него нет ни знаний, ни образования, ни опыта»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о назначении экс-нападающего сборной России Ари на пост спортивного директора автозаводцев.

«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт... При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», — сказал Геркус «СЭ».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Дарик Агаларов