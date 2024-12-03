Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:20

Геркус — о назначении Ари в «Торпедо»: «У него нет ни знаний, ни образования, ни опыта»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о назначении экс-нападающего сборной России Ари на пост спортивного директора автозаводцев.

«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт... При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», — сказал Геркус «СЭ».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Дарик Агаларов

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
Читайте также
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Сегодня
Вчера
Неделя