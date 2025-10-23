Гершкович назвал Виктора Шустикова великим футболистом и гражданином

23 октября, 15:10
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович, выступавший с Виктором Шустиковым за московское «Торпедо», прокомментировал смерть бывшего одноклубника. Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.
«Виктор Михайлович был золотым человеком, — цитирует Гершковича ТАСС. — Мои соболезнования его семье, он давно болел. Великий человек, великий гражданин своей страны. У него был высокий уровень мастерства и ответственности, все признаки великого футболиста».
Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965) и трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за клуб в чемпионатах СССР (427).
Valeri
Легенда "Торпедо" и всего советского футбола!
23.10.2025
Igor Alexandrov
Светлая память ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ ШУСТИКОВУ. Ушел из этой жизни прекрасный футболист и ЧЕЛОВЕК . Кончилось "ТОРПЕДО" москва....:sleepy::sleepy::sleepy::pensive::pensive:
23.10.2025