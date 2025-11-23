Гиоргобиани: «Факел» заслуженно находится на первом месте»

Полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани прокомментировал лидерство команды в Первой лиге.

23 ноября воронежцы на выезде разгромили «Уфу» (4:0) в матче 20-го тура Первой лиги.

— Команда двигается в правильном направлении, но впереди еще много работы. Мы хорошо трудимся, заслуженно находимся на первом месте. Вся команда думает только о самой высокой строчке в таблице. Считаю, что если в тебе нет решимости стать лучшим — не выходи на поле, займись чем-то другим. Всегда должна быть цель выиграть, — сказал Гиоргобиани.

«Факел» уйдет на зимний перерыв лидером чемпионата — его отрыв от идущего вторым «Урала» составляет пять очков. 30 ноября команда Олега Василенко проведет последний матч в 2025 году — против «Челябинска» в 21-м туре.