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Сегодня, 13:33

Глава «Акрона» рассказал, что клуб находится в процессе реконструкции своего стадиона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал, что клуб находится в процессе реконструкции своего стадиона, который сейчас вмещает три тысячи человек.

«Мы уже в процессе реконструкции стадиона. Занимаемся подготовкой смет, люди уже работают. В ближайшее время приступим к реконструкции. Что касается сроков, то это будет в том числе зависеть от наших турнирных позиций. Если мы останемся в ФНЛ, то, с одной стороны, нам достаточно комфортно играть в Жигулевске. Если поймем, что у нас выход в РПЛ, то уже жизнь заставит — добавим скорость и достаточно быстро реконструируем», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

19 апреля «Спартак» в 1/2 финала сенсационно проиграл команде Первой лиги «Акрону» — 1:2. В финале Пути регионов тольяттинцы 3 мая сразятся на выезде с «Краснодаром.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5074921-glava-akrona-otvetil-budet-li-rekonstruirovan-stadion-kluba-vmeschayuschij-3-tysyachi-chelovek.html
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