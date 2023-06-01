Глава «Балтики» Волженкин: «Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины и Уругвая»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин ответил на вопрос о трансферных планах клуба перед сезоном в РПЛ.

«Знаете, есть игроки, которые профессионально выводят команды в РПЛ и переходят из клуба в клуб под эту задачу, есть те, кто специализируется на задаче не вылететь. Это не наши варианты. Нам нужны молодые, голодные до успеха. У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живет исключительно интересами команды. Уверен, «Балтике» удастся зажечь новые футбольные звезды. Мы сейчас глубоко изучаем рынок Южной Америки. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Калининградская команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.