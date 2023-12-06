Глава ФНЛ Измайлов назвал основную задачу на посту главы лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос о том, что не хватает турниру. По его словам, одной из задач лиги является помочь клубам закрыть часть расходов.

«Денег не хватает всегда (улыбается). Несмотря на то, что мы в разы увеличили доходы лиги. И в прошлом сезоне в первый раз сформировали призовой фонд и раздали его клубам. Но вопрос денег актуален, потому что хотелось бы дать клубам быть аттракционом безубыточности. Это был бы важный шаг для формирования бизнес-модели существования профессионального клуба. Если несколько клубов второй лиги лиги Б выйдут не безубыточность, а минимальным бюджет 20 миллионов рублей не так-то и много. Если лига сможет им помочь и закрыть большую часть расхода этого бюджета, то, наверное, это и есть основная задача лиги и меня», — сказал Измайлов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Измайлов был избран на должность президента ФНЛ 4 октября 2022 года.