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Сегодня, 00:45

Глава ФНЛ Измайлов назвал основную задачу на посту главы лиги

Руслан Минаев
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос о том, что не хватает турниру. По его словам, одной из задач лиги является помочь клубам закрыть часть расходов.

«Денег не хватает всегда (улыбается). Несмотря на то, что мы в разы увеличили доходы лиги. И в прошлом сезоне в первый раз сформировали призовой фонд и раздали его клубам. Но вопрос денег актуален, потому что хотелось бы дать клубам быть аттракционом безубыточности. Это был бы важный шаг для формирования бизнес-модели существования профессионального клуба. Если несколько клубов второй лиги лиги Б выйдут не безубыточность, а минимальным бюджет 20 миллионов рублей не так-то и много. Если лига сможет им помочь и закрыть большую часть расхода этого бюджета, то, наверное, это и есть основная задача лиги и меня», — сказал Измайлов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Измайлов был избран на должность президента ФНЛ 4 октября 2022 года.

Первая лига
Наиль Измайлов
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