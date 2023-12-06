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Сегодня, 00:40

Глава ФНЛ Измайлов рассказал, что хотел бы перенять у медиалиги

Руслан Минаев
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов оценил матч сборной ФНЛ против сборной медиалиги. Встреча проходила в Каспийске.

«Мы полностью довольны организацией этого матча. Нисколько даже мы, сколько зрители. Было более 12 тысяч человек на трибунах «Анжи Арены», что для этого стадиона рекорд в этом году.

[Об открытости медиалиги] Чем для нас дорого сотрудничество с медиалигой. Ребята, который в ней играют — максимально открыты для болельщиков. То, что в профессиональном футболе редко встретишь. Сложно футболистов заставить или объяснить, зачем им это надо — общаться с болельщиком, с журналистом. Ведь это самое важное. Для чего он играет, выкладывается на тренировках — для болельщиков», — сказал Измайлов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная ФНЛ всухую обыграла команду медиалиги в товарищеском матче

Первая лига
Наиль Измайлов
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