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24 октября, 23:15

Глава клуба «Рубин Ялта» заявил, что команда хочет прославить город далеко за пределами Крыма

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергей Гардок прокомментировал информацию о том, что команды Крыма и Севастополя будут выступать в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

«Это абсолютно верный вектор развития, а самое главное — долгожданный. Что касается готовности и возможности прохождения лицензирования, то мы совместно с руководством города приложим максимум усилий к соответствию всех требований и прохождению всех процедур.

У нас обновленный после реконструкции красавец-стадион, которому требуются лишь точечные улучшения.

Мы хотим прославлять Ялту далеко за пределами Крыма и чувствовать себя одной большой футбольной семьей с материковыми клубами. Это новый виток в истории великой страны, и мы все вместе реализуем эту долгожданную возможность играть в составе ФНЛ», — сказал Гардок «Газете.Ru».

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/24/18871243.shtml
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