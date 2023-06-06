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Сегодня, 11:00

Калешин объяснил свое пристрастие к творчеству аргентинского тренера: «Это современный Лобановский»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Марсело Бьелса.
Фото AFP
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему с таким вниманием относится к творчеству аргентинского тренера Марсело Бьелсы.

— Известно, что вы — большой поклонник Марсело Бьелсы. К какому направлению вы его относите?

— Бьелса — это и есть современный Лобановский! Физподготовка, аналитика, стиль игры. Это его реинкарнация.

— При этом, для Бьелсы очень важен стиль. Не менее важен, чем результат. Бьелсе никогда не давали европейские топ-клубы. Получилось бы у него там?

— Лобановский не работал в топ-клубах Европы. Но он тренировал сборную СССР и киевское «Динамо» — лучшую команду Советского Союза. А Бьелса тренировал «Велес Сарсфилд», стал чемпионом с «Ньюэллс Олд Бойз», возглавлял сборную Аргентины. Результаты могут быть разные. У Лобановского на чемпионате мира тоже не было результата. Мне кажется, тут дело не в результате, а во влиянии стиля. Как практически весь украинский футбол — последователи школы Лобановского. То же самое можно сказать о Бьельсе. Их влияние на тренеров просто колоссальное!

Я отслеживаю большой спектр тренеров. Де Дзерби, Гвардиола, Клопп... «Брайтон» Де Дзерби просто раздавил «Арсенал». Это очень сильный тренер! Поттер в «Челси» тоже мне нравился. Эдди Хау в «Ньюкасле» просто отлично выглядит, совершенно нетипичный для Англии футбол поставил.

— Вы как-то рассказывали, что Бьелса верит в автоматизацию действий игроков атаки на поле. А вы сами даете свободу в чужой штрафной, или с игроками не самого топового уровня все должно происходить только по схемам?

— Мне кажется, это было вырвано из контекста. О чем говорит Марсело? О том, что футбол — колоссально стрессовый вид спорта. Напряжение во время игры, сокращение пространства и времени приводят к тому, что у футболистов обеих команд, независимо от стиля, остается очень мало времени на сознательную работу. Для того чтобы освободить сознание, ему и нужно действовать в условиях автоматизации. На навыках. Футболист должен быть бессознательно компетентным. Тогда он сможет с помощью своего сознания добавить креатив, сможет выйти за рамки системы.

Что я понимаю под словом «креативность»? Для меня это — когда ты выходишь за какие-то рамки. Но если у тебя нет никаких рамок, и ты делаешь все, что хочешь, это называется «хаос». А когда у тебя есть структура, схема, система игры, и футболист выходит за эти рамки, рационально, это и есть креативный футболист. А когда нет рамок, то надеяться приходится на то, что твои лучшие игроки будут в хорошем состоянии, их посетит божий промысел. А это очень опасно! Остальная команда в этом случае зависит от этих игроков. Лобановский тоже, мне кажется, считал, что должна быть командная игра, коллективная идея. А коллективная идея распространяется на всех игроков, объединяет команду. Как в нормальной компании есть структура, так и в футбольной команде. Только это все очень быстро происходит.

Чем отличается игрок высококлассный от среднего? Сожмите ему пространство, уберите ему время на размышление, и вы увидите разницу. Хороший игрок с легкостью выходит из-под давления, а другие так не могут. Им приходится думать, на это тратится время. Юрген Клопп сказал, что все определяет первое касание. Если тебе нужно два касания, то это один стиль футбола, три — другой. А если достаточно одного, то это футбол высшего уровня. Вот это для меня — автоматизация. Заставить игроков решать проблемы знаниями, которые у них есть в голове. И эти знания должны сидеть глубоко в подкорке.

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь

Хосеп Гвардиола
ФК Акрон
Валерий Лобановский
Евгений Калешин
Марсело Бьелса
Роберто Де Дзерби
Эдди Хау
Юрген Клопп
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