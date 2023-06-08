Калешин — о сложностях восприятия стресса: «Панические атаки — колоссальная проблема среди тренеров»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» откровенно рассказал о психологических проблемах, с которыми сталкиваются тренеры, но о которых крайне редко говорится публично.

— Наверняка же вам интересна тема выгорания — ведь в 50 лет Романцев закончил с профессией, в которой был мегауспешен. Вспоминаю ваше открытое письмо, где вы рассказывали о своих панических атаках, тот же разговор со Слуцким, где уделили этой теме большое внимание.

— Как можно девять раз выиграть чемпионат, три раза выйти в полуфинал еврокубков и все то выдержать? Глыба! Характер стальной должен быть. Но Романцев и игроком же был таким — очень жестким.

А панические атаки — да, это проблема. Мне после того интервью Александру Дорскому, в котором я эту тему затронул, очень много комментариев на почту пришло, и через брата передавали. Это колоссальная проблема среди тренеров! Мы даже не можем представить, какой стресс люди испытывают! Но боятся сказать об этом. Здесь надо работать. Мне кажется, можно создать какую-то государственную программу помощи тренерам.

Тем, кто ко мне обращался, я помогал. И номер своего психотерапевта сбрасывал, и книжки, которые я читал. Но это сплошь и рядом, даже на детском уровне! Реальная проблема замалчивания стресса, который тренеры испытывают. Многие потому и бросают эту профессию. В будущем, возможно, и кафедра нужна, которая могла бы помогать. На Западе этим опытом пользуются. Андрей Талалаев точно пользуется у нас.

Станислав Черчесов немного удивил, когда сказал, что в сборной психологи не нужны. Ну, ему виднее, он опытный мужик. Мне кажется, это аспект, который активирует все. Голова определяет, как игрок будет играть, насколько он будет раскован. Если у него скелеты в шкафу, то от него не дождешься результата, с ним надо работать. На поле понятно, что он будет бегать. А вот когда приходит время принятия решений, спокойствие должно быть в голове. Если оно есть, тогда и на ноги это передастся.

Недавно было интервью с Егорычевым из «Урала», он сказал, что работает с психологом. Самое главное — на шарлатанов не нарваться. Здесь важно, чтобы государство процесс контролировало. Профсоюз футболистов или тренеров мог бы быть задействован.

— Вы стали первым тренером в стране, который открыто об этих вещах заговорил. Вам это не вредило с точки зрения трудоустройства? Никто из потенциальных работодателей не забраковал вас из-за этого?

— Мне никто никогда об этом не говорил, за исключением одного человека, не буду называть фамилию и страну. Меня пригласили за границу на переговоры. Это было сразу после «Балтики». Этот человек говорил на русском языке, и, пока мы ехали к владельцу, он мне несколько вопросов задал на эту тему. Я так понял, что он прощупывал меня. Я ему честно сказал, как есть на самом деле.

— И что же вы сказали?

— Это то, что со мной останется на всю жизнь. От этого не надо избавляться. Если представить себе маятник, то это ваш страх. Если вы свой страх пытаетесь отдалить, то маятник приблизится к вам. Если вы свой страх притянете к себе, то, наоборот, маятник будет от вас отдаляться. Это одна из философских вещей. Чем ближе ты к страху, тем меньше потом будет проблем. Чем больше ты страхи отталкиваешь, пытаешься их заглушить, тем больше в будущем они доставят тебе проблем.

— Эти проблемы у вас уже позади?

— Рецидив был, но это нормально. Это не болезнь. Это ошибки поведения. Когнитивные ошибки, которые ты делаешь годами. У мужчин очень часто это результат кризиса среднего возраста. Возникают сбои из-за неправильного поведения и мышления. Говорить о том, что ты от этого избавляешься, неправильно. Ты просто должен научиться с этим жить, правильно реагировать, не бояться рецидивов.

Я пользовался услугами психотерапевта, который занимается когнитивно-поведенческой терапией. Это один из наиболее эффективных методов работы с данной проблемой. В твое детство не лезут, там немного другая тема. Никто за тебя эту работу не делает, ты должен это сделать сам. Допустим, люди, которые страдают клаустрофобией, в выходные дни ездят в лифте вверх-вниз. У каждого человека свой уровень стресса. Но если ты хочешь нормально жить, это помогает. Часто эта проблема касается перфекционистов, людей с аналитическим складом ума, тех, кто много инвестирует в свой проект.