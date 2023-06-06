Калешин — о главном тренере «Манчестер Сити»: «Гвардиола говорит про себя, что он — оборонительный тренер»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением о тренере одного из участников предстоящего финала Лиги чемпионов — Пепе Гвардиоле.

— У вас есть объяснение феномену Гвардиолы, который, как многие считают, во всех решающих матчах уже много лет придумывает что-то такое, что запутывает его самого и его команду?

— Он очень закрытый тренер. Мало рассказывает об игре. Да, говорит какие-то простые вещи, которые понятны всем, но это далеко не тот человек, который открывает двери в свою лабораторию. Я всегда его интервью смотрю, пытаюсь рациональное зерно для себя найти. Из того, что видел, он практически всегда адаптируется к сопернику. Все называют его тренером атакующим, но сам про себя он говорит, что он оборонительный тренер. И это действительно так. Просто инструменты обороны у него другие. Он использует владение, прессинг. И то, что он подвержен гиперанализу соперника, это факт. Наверное, это и команде потом передается. Команда перенимает черты своего тренера. Может быть, этот страх в решающих матчах не дает показать команде свои лучшие качества.

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь